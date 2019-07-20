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طاقم الهبوط على القمر في ضيافة ترامب

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علوم وفضاء

رويترز

السبت 2019/7/20 01:11 ص بتوقيت أبوظبي

ترامب استقبل رائدي الفضاء مايكل كولينز وباز ألدرين في المكتب البيضاوي

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، أن وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية "ناسا" ستستعيد بريقها مع خطط العودة إلى القمر وإرسال طاقم أمريكي في نهاية المطاف إلى المريخ، وذلك خلال لقائه مع رائدي الفضاء اللذين كانا جزءًا من هبوط المركبة أبوللو 11 على سطح القمر قبل نصف قرن.

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وكان ترامب استقبل رائدي الفضاء مايكل كولينز (88 عاما) وباز ألدرين (89 عاما) في المكتب البيضاوي، قبل يوم من مرور 50 عاما على الهبوط التاريخي على سطح القمر.

وحضر اللقاء في البيت الأبيض ابن وأقارب نيل أرمسترونج أول إنسان يسير على سطح القمر، والذي توفي في 2012.

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