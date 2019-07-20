ميشيل أوباما تُطيح بأنجلينا جولي وتستحوذ على عرش النساء الأكثر شعبية في العالم

استطاعت سيدة أميركا الأولى السابقة ميشيل أوباما، الاستحواذ على عرش النساء الأكثر شعبيةً في العالم بعد أن أطاحت بالنجمة العالمية أنجلينا جولي، وفقًا للمسح السنوي الذي أجراه موقع "YouGov"، بينما حافظ رجل الأعمال بيل غيتس على مركزه الأول بالقائمة.

وكشف التقرير الذي أعدّته "YouGov"، وهي شركة عالمية للرأي العام والبيانات عن نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته بمشاركة 42 ألف شخص في 41 دولة مختلفة، عن تراجع أنجلينا إلى المركز الثالث بعد ما سبقتها الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري بحصولها على المركز الثاني في القائمة وحصول ميشيل على المركز الأول في القائمة.

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أمّا المركز الرابع، فكان من نصيب ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية فيما احتلت الممثلة البريطانية الشابة "إيما واتسون" المركز الخامس ولم تستطع سيدة أمريكا الأولى الحالية ميلانيا ترامب المنافسة فحصلت على المركز الـ19 من أصل 20.

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وشهدت قائمة أكثر 20 امرأةً شعبيةً في العالم، دخول 5 وجوه جديدة هذا العام بينهنَّ امرأتان متزوجتان من قادة العالم، وهما ميلانيا ترامب والمغنية الصينية بينج ليوان زوجة الرئيس شي جين بينغ، فيما انضمت إليهما العالمة الصينية تو يويو والممثلة الهندية سوشميتا سين والمضيفة الحوارية الأمريكية إلين دي جينيرز.

وفيما تغيّرت مراكز النساء الخمس الأولى في القائمة، فإن الرجال الخمسة الأوائل لم يتغيّروا منذ العام الماضي، إذ احتل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المركز الثاني يليه الممثل جاكي شان في المركز الثالث وأعقبه الرئيس الصيني شي جين بينغ ورجل الأعمال جاك ما.

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