وفاة زوجان من ولاية جورجيا الأميركية في نفس اليوم بعد قصة حب 71 عامًا

توفي زوجان من ولاية جورجيا الأميركية بعدما قضيا معا 71 عاما، المثير في الأمر هو أنهما توفيا في نفس اليوم، حيث التقى هربرت دويغل مع مارلين فرنسيس لأول مرة في عام 1947، في مقهى عندما كانت مارلين تعمل نادلة، ليعترف لها لاحقا بأنه كان يذهب خصيصا للمقهى لرؤيتها فقط، ولم يكن يستطيع الابتعاد عنها والنظر إليها ليقرر لاحقا دعوتها إلى السينما.

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وبعد عام قررا الزواج، على الرغم من تأخرهما عن الحفل لمدة ساعة، إلا أنهما تزوجا، وتوفي الزوجان في المشفى بفارق 12 ساعة، تاركين ستة أطفال و16 حفيدا و25 أحفاد الأحفاد.

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من جهته صرح الطبيب النفسي ماثيو لوربر، بأن سبب وفاة مارلين يعود إلى اعتلال عضلة القلب أو "متلازمة القلب المكسور"، المرض الذي يؤدي إلى انخفاض في انقباض عضلة القلب والذي يمكن أن يتسبب به إجهاد شديد كوفاة أحد أفراد الأسرة على سبيل لمثال.

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