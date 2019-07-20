امرأة تحمل رجلًا على ظهرها حتى لا يبتل حذاؤه بسبب تراكم المياه في أميركا

شهدت محطة القطارات الواقعة في منطقة شورت هيلز في ولاية نيوجيرسي الأمريكية حدثا طريفا، الأربعاء، عندما ضربت المنطقة عواصف مطرية.

الأمطار الغزيرة أدت لتراكم المياه على سلالم محطة القطار ليقف رجل مرتديًا بدلة داكنة اللون مكانه بانتظار من يصطحبه لعربة المترو.

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وانتشر مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي يظهر الرجل صاحب البدلة الأنيقة وهو يقف بفارغ الصبر ليقله أحدهم.

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وشوهدت امرأة وهي تناوله مظلتها وتنحني له ليتمكن من الصعود على ظهرها.

ولم يتحدد نوع العلاقة التي تربط كل من الرجل والمرأة في الوقت الذي خاف فيه الرجل من تبلل حذائه.

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