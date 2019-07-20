شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف الصلة بين مرض السكرى وأمراض الأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد فريق من العلماء والأطباء فى جامعة كاليفورنيا صلة خلوية بين مرض السكرى وأحد مضاعفاته الرئيسية تضيق الأوعية الدموية، ما يزيد من مخاطر العديد من الحالات الصحية الخطيرة، بما فى ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية يأمل المؤلفون أن يؤدى عملهم إلى علاج لمرض السكرى - إلى جانب مراقبة نسبة السكر فى الدم والعلاج بالأنسولين - التى تستهدف المصدر الجزيئى لتأثيراته الضارة على نظام الأوعية الدموية.

ووجد فريق البحث أن ارتفاع نسبة الجلوكوز فى الدم، وهو أحد الأعراض المميزة لمرض السكرى، ينشط إنزيمًا يعرف باسم بروتين كينازA (PKA) ، ما يزيد من نشاط قناة الكالسيوم ويقيد الأوعية الدموية.

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وبالنسبة للدراسة الجديدة التى نشرت فى مجلةJournal of Clinical Investigation ، أجرى فريق مختبر Navedo سلسلة من التجارب على تأثيرات الجلوكوز المرتفع على الأوعية الدموية الدماغية والخلايا الشريانية التى تتحكم فى تدفق الدم.

وأجريت الاختبارات على فأرة فريدة معدلة وراثيا ونموذجين لفأرين مصابين بمرض السكرى تم تطويرهما فى جامعة كاليفورنيا فى ديفيس لدراسات صحة القلب والأوعية الدموية.

وركز الباحثون على العلاقة بين PKA و cyclaseأدينيل (AC) - وهو إنزيم دور حاسم فى وظيفة الخلايا الوعائية.

وأظهرت نتائجهم أن إنزيم “AC” واحد على وجه الخصوص يؤدى إلى زيادة نشاط قناة الكالسيوم وتضييق الأوعية الدموية، لدى مرضى السكر.

ويمكن أن تؤكد هذه الخطوة هدف علاجى لتقليل المضاعفات الوعائية لمرض السكرى، والتى يمكن أن تشمل أمراض العين والكلى والدماغ والجهاز الهضمى وأمراض القلب والأوعية الدموية.