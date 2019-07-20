الرئيس الأميركي يتبرأ من طلب مؤيديه "ترحيل" إلهان عمر رغم تسجيلات مصورة

نأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه عن شعار هتف به مؤيدوه، طالب بترحيل المشرعة المسلمة من أصول صومالية إلهان عمر.

وقال ترامب الذي تعرض في الأيام الأخيرة لموجة انتقادات واتهامات بالعنصرية بعد تصريحات وجهها ضد عمر، وثلاث زميلات لها في مجلس النواب، للصحفيين الخميس إنه "لم يكن راضيًا" و"لم يؤيد" شعار "أعيدوها إلى بلادها" والذي هتف به مؤيدو الرئيس الأربعاء، أثناء خطابه في ولاية كارولينا الشمالية.

وادعى ترامب أنه حاول مقاطعة ذلك الهتاف، على الرغم من وجود تسجيلات مصورة توثق تلك اللحظات، حيث يقف الرئيس الأمريكي على المنصة مستمعًا إلى الهتاف على مدى 13 ثانية، دون إبداء أي رد فعل، حتى يتوقف مؤيدوه عن الهتاف، في حين يبدو ترامب راضيًا تمامًا إزاء ما يجري.

اقرأ أيضا:

طليب وعمر أوَّل إمرأتين مسلمتين تحتلان مقعدين في الكونغرس

علاوة على ذلك، قالت وكالة "أسوشيتد برس" "إن ترامب في خطابه شوه حقائق فيما يتعلق بالمشرعات الأربع، وقال على وجه الخصوص إن عمر أبدت فخرها بتنظيم "القاعدة"، وهو اتهام لا أساس له في الواقع".

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أن شعار "أعيدوها إلى بلادها" تعود إلى إحدى التغريدات التي هاجم فيها ترامب عمر وثلاث زميلات لها من أصول أجنبية، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز ورشيدة طليب وأيانا بريسلي.

ودخلت هؤلاء الديمقراطيات الليبيراليات مجلس النواب في كانون الثاني/يناير الماضي وأعربن منذ البداية عن معارضتهن الشديدة لنهج ترامب إزاء بعض المسائل، بما فيها قضية الهجرة، وطالبت كل منهن بعزل الرئيس.

قد يهمك أيضا:

إلهان عمر تُؤكد أنّ نتنياهو يُواجه تُهمًا بالفساد والرشوة

إلهان عمر تُوضِّح أنّ ترامب لا يُمكنه منع المسلمين من "الكونغرس"