الأسلوب العصري لاختيار اسم لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يوليو 2019 01:32 مساءً - اختيار اسم لطفلك ربما يبدو شيئاً صعباً للغاية؛ إلا أن هناك أسلوباً أو طريقة عصرية للقيام بذلك. ولهذا لم يعد اختيار الاسم شيئاً عشوائياً، بل هو أمر مدروس بعناية عند العائلات العصرية. الطريقة القديمة لم تعد موجودة لاختيار أسماء المواليد الجدد من حيث إن هذه المهة كانت في بعض المجتمعات، ومازالت من اختيار الأب بالنسبة للصبيان، ومن اختيار الأم بالنسبة للمواليد الإناث. ربما تكون هناك مجتمعات تعمل على هذا الأساس، ولكنْ في المجتمعات العصرية يوجد أسلوب سهل يمكن اتباعه لاختيار اسم جميل غير مطروق كثيراً، وله معنى جميل ونكهة خاصة.

ما هو الأسلوب الحديث؟

العائلات البرازيلية والأمريكية اللاتينية والأمريكية الشمالية، وحتى الأوربية العصرية تتبع أسلوباً يكاد يكون علمياً في اختيار أسماء المواليد الذكور والإناث طبقاً لما ذكره موقع /غلوبو/ البرازيلي على الإنترنت. فكيف يتم ذلك؟

1 - الابتعاد عن الأسماء الشعبية المطروقة جداً.

2 - الابتعاد عن الأسماء التي تذكر بالشتاء والظلام والخوف والتشاؤم

3 - الابتعاد عن الأسماء المملة.

4 - الابتعاد عن الأسماء التي تذكرنا بالعشاء الثقيل والمأكولات المتعبة للمعدة.

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5 - التفكير بالأسماء التي تذكرنا بالتفاؤل والنجاح.

6 - التفكير بالأسماء التي تذكرنا بالانسجام الروحي والسلام .

7 - الابتعاد عن إطلاق أسماء ممثلين أو ممثلات مشهورين على أطفالك.

8 - التفكير بالأسماء التي يسهل لفظها.

9 - اختيار الاسم الذي يرتاح له الإنسان نفسياً، ثم الاتفاق على اختيار الاسم الأفضل بالنسبة لك وللأب.