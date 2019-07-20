احرصي على تقديم عصير طبيعي لطفلك مرتين في اليوم يساعده على النوم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 يوليو 2019 01:32 مساءً - تحار العديد من الأمهات في أفضل الطرق التي تجعل طفلها يخلد إلى النوم سريعاً، فإذا كنت من ضمن هؤلاء فإليك العصير السحري الذي يجعل طفلك يشعر بالنوم سريعاً.

ونصحت الدكتورة "سكينة جمال "خبيرة التغذية بالحرص على إعطاء الطفل البالغ من العمر أربعة أعوام هذا العصير الطبيعي يومياً؛ لجعله ينام بشكل أسرع، ويساعد على تحسن الدورة الدموية، ويجعله ينام لمدة 60-90 دقيقة كل ليلة!

عصير الكرز لنوم طفلك بشكل أسرع :

أظهرت دراسة حديثة ثبت من خلالها أن عصير الكرز يحتوي على مادة الميلاتونين، يمكن أن تساعد في زيادة توافر التربتوفان، وهي مقدمة هامة للسيروتونين، والتي تشجع أيضًا على النوم. ويظهر أيضًا أن العصير يثبط إنزيم إندوليمين 2،3 - ديوكسي إنزيم؛ الذي يساعد على التخلص من التريبتوفان، وهو مؤشر معروف للأرق.

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طريقة تحضير عصير الكرز لنوم الأطفال

مكونات عصير الكرز :

ربع كيلو من الكرز خالٍ من البذر

كوب زبادي

طريقة عمل عصير الكرز: