وفاة 2 بعدوى السالمونيلا في أمريكا

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رويترزالسبت 2019/7/20 01:16 م بتوقيت أبوظبي
السالمونيلا بكتيريا يمكن أن تسبب التهابات خطيرة وشديدة
توفي شخصان في ولايتي أوهايو وتكساس إثر تفشي عدوى السالمونيلا في عدد من الولايات الأمريكية لأسباب لها علاقة بتربية الدواجن في أفنية المنازل.
وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 489 مصابا آخر بالسالمونيلا أضيفوا إلى تحقيق مستمر منذ آخر تحديث في يونيو/حزيران، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 768 حالة من 48 ولاية.
والسالمونيلا بكتيريا يمكن أن تسبب التهابات خطيرة وشديدة للأطفال والضعفاء وكبار السن وغيرهم من ذوي الجهاز المناعي الضعيف.
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