تعرفي على بعض النصائح عند تطبيق المكياج لصاحبات العيون الصغيرة

إذا كنتِ من صاحبات العيون الصغيرة، فنقدم لكِ نصائح يمكنك اتباعه للحصول على عيون جذابة ولتعزيز جاذبيتهما بشكل ملحوظ، يجب اتباع االمكياج المناسب لهما:

احرصي في المرحلة الأولى على تنظيف حاجبيكِ ورسمهما بطريقة طبيعية، ما سيعزز جاذبية عينيكِ الصغيرتين، ويساعدكِ في الحصول على مكياج أروع.

ضعي القليل من الهايلايتر أو ظلال العيون بإحدى الألوان الفاتحة، ما يساعد على إعطاء العينين شكلًا أوسع وأكثر جاذبية.

اتجهي نحو ظلال العيون بألوانها الفاتحة وتطبيقها على الجفون المتحركة أولًا، ومن ثمّ دمجها، مع أهمية تطبيق القليل من الظلال اللماعة أو العادية عند الفتحة الداخلية للعين.

وزعي القليل من ظلال العيون ذات اللون الداكن على غرار البني عند كسرة عينكِ، ومدّيها نحو الزاوية الخارجية من جفنكِ المتحرك.

حددي أسفل عينيكِ بالقلم الأبيض المشابه لقلم الكحل، ما يساهم في إعطاء عينيكِ شكلًا أوسع وأكثر جاذبية.

لا تترددي في استخدام مكبس الرموش الذي يعزّز جاذبية رموشكِ وعينيكِ، قبل تطبيق الماسكرا التي تُعتبر أساسية في مكياج العينين الصغيرتين.

طبّقي رسمة الأيلاينرالأسود المجنحة إنّما الناعمة والرفيعة في الوقت عينه.

ابتعدي تمامًا عن أقلام الكحل السوداء خصوصًا السائلة منها، التي لا تتناسب أبدًا مع مكياج العينين الصغيرتين.

وننصحكِ ببعض الأمور أيضًا من أجل الحصول على عيون كبيرة بالمكياج:

يجب على صاحبات العيون الصغيرة تجنّب تطبيق المكياج الداكن الذي يساهم في تصغير العين.

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يفضل دائمًا استخدام الألوان المات التي لا تعكس الضوء عند تطبيق مكياج العيون وتساعد على تكبير العيون.

يفضل الابتعاد عن خط الرموش السفلي عند تطبيق الظلال للإيحاء بتكبير العيون.

استخدام الكحل الفاتح مثل الباج أو الأصفر أو الوردي داخل العين، والابتعاد عن الألوان الداكنة مثل الأسود تمامًا.

اِحرصي دائمًا على تطبيق ألوان الظلال الفاتحة فوق الجفن لتكبير العيون.

تحديد خط الرمش العلوي بلون ظلال أسود أو البني، لرسم خط رفيع جدًّا.

استخدام ألوان فاتحة أو براقة عند الزاوية الداخلية للعين أو مدمع العين، لتكبير العيون الصغيرة.

تركيب الرموش له تأثير كبير في تكبير العيون الصغيرة، أو يمكنكِ إطالة الرموش باستخدام الماسكرا.

الظلال البراقة مثالية للعيون الصغيرة، فهي تعمل على تكبير العيون وجعلها تبدو أكبر، إضافة إلى حصولكِ على مكياج مشرق وبراق.

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