فى الفطار أوالعشاء ..خلي البيض أكلتك الأساسية واعرف فوائده الصحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "مسلوق أو مدحرج"، يعتبر البيض من الأكلات المفضلة عند الكثيرون حيث انه يقدم بأشكال مختلفة، فضلا عن ذلك يحتوى البيض على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم. وحسب ما ذكره موقع healthline فإن فوائد تناول البيض هى:

البيض 1:يحتوى البيض على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تنشيط الجسم وتجديد الطاقة والحيوية. 2:تنصح المرأة الحامل بتناول البيض المسلوق نظرا لفوائده المذهلة على نمو مخ الجنين وحمايته من التشوهات الخلقية. Advertisements 3:يعزز صحة العظام والعضلات ويقوى المفاصل ، كما يحمى الجسم من الكسور وهشاشة العظام، وذلك لاحتوائه على كالسيوم وبروتين. 4:يحتوى البيض على نسبة عالية من الفيتامينات وبعض المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على الحفاظ على صحة ونضارة البشرة. 5:يساعد البيض على الشعور بالشبع مما يساعد على إنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة. 6:يحتوى البيض على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وحمايته من التلف.

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