شكرا لقرائتكم خبر عن طعمه حلو بس مشاكله كتير.. اعرفى اضرار الأيس كريم على صحة طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ايس كريم فى الشتاء والصيف"، فيعتبر الأيس كريم من الأطعمة المفضلة عند الكثيرون وخصوصا الأطفال نظرا لمذاقة الطيب كما انه يعمل على ترطيب الجسم والتخلص من الجفاف فى فصل الصيف، ولكن الافراط فى تناول الأيس كريم والمثلجات قد يزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض عند الأطفال. وحسب ما ذكره موقع momjunction فأن أضرار الافراط فى تناول الأيس كريم على صحة الاطفال هى:

ايس كريم 1:الافراط من تناول الايس كريم يسبب زيادة الوزن عند الأطفال وذلك نتيجة احتوائه على كمية عالية من الدهون والسكريات. Advertisements 2:بعض الأطفال الذين يعانون من حساسية الحليب يتعرضون لمشاكل عديدة والتهابات وحكة بمجرد تناول الأيس كريم. 3:الإكثار من تناول الايس كريم يسبب التهاب الحلق، وذلك بسبب البرودة الشديدة للايس كريم. 4:بسبب ضعف الجهاز المناعى عند الطفل يسبب ذلك انتشار العدوى والبكتيريا والإصابة بالمشاكل الصحية. 5:يصعب على الأطفال هضم الحليب كامل الدسم لذلك يسبب الآيس كريم مشاكل على الجهاز الهضمى ويسبب الألم الشديد والتهاب المعدة.

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