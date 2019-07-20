شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو انتفاخ الرئة تحت الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتفاخ الرئة الجراحى، المعروف أيضا باسم انتفاخ الرئة تحت الجلد، هو حالة صحية تسببها فقاعات الهواء المحاصرة تحت الجلد.

ويحدث هذا العرض عادة بسبب تمزق أنسجة الرئة بسبب حادث مؤلم، أو عدوى بكتيرية تسمى الغرغرينا الغازية أو كتعقيد لعملية جراحية.

أثناء وقوع حادث مؤلم يحاول الهواء المنطلق من الأكياس الهوائية الممزقة في الرئتين إيجاد طريقه، وقد يمر عبر أنسجة الرئة إلى المنصف، ووفقًا لموقع About فإن المنصف هو المنطقة الواقعة بين الرئتين والتي تتكون من الشريان الأورطي والقلب وجزء من القصبة الهوائية والمرىء.

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بعد المرور عبر هذه المنطقة يرتفع الهواء إلى منطقة الرقبة ويسقط تحت الجلد، حيث يمكن أن يتسبب الضغط في انهيار جزئي للشرايين السباتية ويقلل تدفق الدم إلى المخ.

أكثر الأعراض شيوعًا للانتفاخ الجراحى هى ألم في الصدر، وصعوبة فى التنفس والبلع، والتهاب حول الرقبة، وتغيرات في الصوت، وألم فى الجلد، وتغير لون الجلد الأزرق، ومشاكل فى الدورة الدموية.

ولاحظ التقرير أن الحالات الشديدة قد تتطلب من المصاب الخضوع للعلاج فى غرفة شديدة الضغط لتخفيف الضغط الرئوى.