بيعالج الربو والحساسية.. اعرف الفوائد الصحية للقاح النحل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوصى المعالجون بالأعشاب دائما باستخدام لقاح النحل لتقليل الآثار الجانبية للعلاج الكيميائى، وتعزيز الأداء الرياضى، وعلاج الربو والحساسية، بينما لا يعرف الكثيرون ما هو لقاح النحل وما هى أبرز استخداماته.

هو منتج يتكون من لعاب النحل، كما يتوفر بمنتجات ترطيب البشرة، ويمكن لمرضى المعدة ومدمنى الكحول استخدامه، كما قد تشمل الاستخدامات الأخرى علاج حمى القش والشيخوخة المبكرة والتبول اللاارادى وآلام المفاصل ونزيف الأنف، وفقًا لتقرير موقع WebMD.

وتعد حبوب لقاح النحل آمنة عند تناولها لفترة قصيرة، ومع ذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من حساسية حبوب اللقاح لديهم خطر كبير للتعرض لآثار جانبية مثل التورم والحساسية المفرطة والطفح الجلدى وضيق التنفس، والتى من الممكن أن تؤدى أيضًا إلى زيادة النزيف، إذا تم تناولها مع أدوية سيولة الدم.