شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها هشاشة العظام.. اعرف خطورة الاستخدام المفرط لحقن الكورتيزون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت المعاهد الصحية الوطنية الأمريكية (NIH) من زيادة الوزن واحتباس السوائل كآثار جانبية أقل خطورة لحقن الكورتيزون.

وقد تشمل الآثار الجانبية الأكثر خطورة تقلصات العضلات والبراز الأسود والحمى غير المبررة أو التهاب الحلق وترقق الجلد واحمرار الوجه بعد الحقن، لذا إذا لاحظت هذه الأعراض يجب عليك التحدث مع الطبيب.

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ونظرًا لأن الكورتيزون هرمون فإن الحقن لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل هرمونية، مثل تقلب المزاج، مما يمكن أن يؤدي إلى إعتام عدسة العين، وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

جدير بالذكر الكورتيزون هرمون يتم إنتاجه بشكل طبيعى فى الجسم استجابة لحدث ضاغط، أما الحقن الصناعية من الكورتيزون فإنها تستخدم فى تخفيف الألم والالتهابات فى مناطق معينة من الجسم، ويقوم الأطباء بحقن الكورتيزون في المفاصل في المقام الأول لعلاج التورم والألم الناجم عن التهاب المفاصل، وعرق النسا وحالات أخرى، كما يستخدم الكورتيزون أيضًا كعلاج للعديد من الاضطرابات الغدية والهرمونية، بالإضافة إلى ذلك فإنه يساعد فى اضطرابات المناعة الذاتية والربو والذئبة وأمراض الجلد.