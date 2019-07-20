شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ارتفاع ضغط الدم عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثير من الأطفال والمراهقين وفقا الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال من ارتفاع ضغط الدم.

وأشار تقرير طبى نشر على موقع "health" إلى أنه من المحتمل تشخيص المزيد من الأطفال المصابين بارتفاع ضغط الدم، حيث تميل مستويات ضغط الدم المرتفعة إلى بلوغ سن الرشد، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من المشكلات، لكن اكتشاف الحالة مبكراً، يمكن التعايش معها من خلال تغيير نمط الحياة أو الدواء أو مزيج من العلاجات.

Advertisements



ضغط الدم عند الاطفال

قد يؤدى ارتفاع ضغط الدم غير المعالج إلى إلحاق ضرر جسيم بالجسم، بما فى ذلك الأضرار التى تصيب القلب والكلى والدماغ، وللكشف عن علامات ارتفاع ضغط الدم فى وقت مبكر، يجب على أطباء الأطفال إجراء فحوصات روتينية لضغط الدم فى زيارات الطبيب السنوية، وفقًا لإرشادات AAP.

يجب على الطفل المصاب بارتفاع ضغط الدم اعتماد تغييرات معينة فى نمط الحياة، مثل تقليل استهلاك الأطعمة التى تزيد من ارتفاع ضغط الدم وزيادة الأطعمة التى يمكن أن تخفض ارتفاع ضغط الدم.

بفضل هذه التغيرات البطسية فى نمط الحياة، يمكن للآباء والأطباء العمل معًا لتحديد ارتفاع ضغط الدم لدى أطفالهم، والتعامل معها دون حدوث مضاعفات.