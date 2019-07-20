إليك أهم وأبرز فوائد فاكهة الأناناس المذهلة

وتدخل فاكهة الأناناس بشكل رئيسي بإعداد الحلويات، وتزيين الحلويات أيضاً لما تعطيه من منظر ساحر وشهي وجذاب.

ومن أهم فوائد الأناناس هي:

يساعد في علاج التهابات المفاصل.

تقوية جهاز المناعة للجسم.

يساعد على سرعة التئام الجروح.

يساعد على الوقاية من مرض السرطان.

يمكن أن يستخدم في علاج السعال ونزلات البرد.

تحسين صحة العظام وتقويتها.

يساعد في تنظيم ضغط الدم وتحسين عمل الدورة الدموية.

المساعدة في تسهيل عملية الهضم.

مدر للبول ويساعد الجسم على التخلص من السموم والسوائل الزائدة.

يساعد على علاج البرد.

يحسن الدورة الدموية.

يحافظ على صحة العين.

يعمل على زيادة إنتاج الكولاجين، لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي.

يساعد على سرعة شفاء الجروح.

يقاوم ظهور تجاعيد البشرة.

يحتوي على نسبة عالية من الماء وبالتالي يساعد على الوقاية من العطش خصوصاً في فصل الصيف.

يزيد من نسبة الخصوبة كما يعمل على زيادة التبويض لدى المرأة.

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