تعرف على أهم وأبرز فوائد الخس المذهلة للجسم

يستخدم الخس بالعادة في أصناف أطباق السلطات ومع الوجبات الجانبية مثل الساندويشات، ومن أبرز فوائده ما يلي:

المساعدة في خسارة الوزن: لأنه قليل ومنخفض السعرات الحرارية لهذا فإنه يعد مكون مثالي لمن يتبعون الرجيم، كما أنه مصدر غني بالألياف.

تعزيز صحة القلب وخفض الكولسترول: يعمل الخس على تعزيز صحة القلب والشرايين بسبب كونه مصدراً للألياف الغذائية التي تقلل من مستويات الكولسترول السيء في الجسم، وهو مصدر للأحماض الدهنية المفيدة وغير المشبعة مثل الاوميغا 3 والأوميغا 6، والأوميغا 3 تعزز من صحة القلب والشرايين. كما أنه غني بمضادات الأكسدة القوية مثل فيتامين C والبيتا كاروتين، التي تمنع التأكسد وتحارب الالتهابات.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: لأنه غني بالألياف والسليلوز فيساعد الخس على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم، ويحسن من حركة الأمعاء وتوازن بيئتها.

الخس يعتبر أحد الخضار المساعدة على الاسترخاء بفضل محتواه الجيد من المعادن، خاصة البوتاسيوم.

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مفيد لمرضى السكري: يعتبر مؤشر نسبة السكر في الدم للخس منخفض، مما يجعله غذاء مثالي لمريض السكري، بالإضافة لكونه منخفضاً بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية والدهون وعالياً بالألياف الغذائية.

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