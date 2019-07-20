تعرف على أهم وأبرز فوائد البقدونس في خسارة الوزن

يعتبر البقدونس قليل السعرات الحرارية، وغني بالفيتامينات والمعادن، ومدر للبول ومزيل للسموم، لذا فهو حليف رائع لنظام التخسيس.
وهناك العديد من وصفات عصير البقدونس للتخسيس، ويكفي شرب عصيره يوميًّا من أجل "حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن من دون عناء.
وتكمن فائدة التخسيس الحقيقة للبقدونس في قدرته على إضافة مذاق لذيذ إلى الأطباق، من دون إضافة السعرات الحرارية.
حيث إنه يسمح بإضافة النكهة إلى الأطباق من دون إضافة الكثير من الصلصات والزبدة، والدهون المحمّلة بالسعرات الحرارية.
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