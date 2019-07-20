صحة ورشاقة

دراسة جديدة تؤكد أن زيادة أو نقصان الحديد في الجسم خطر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - لايف ستايل

قالت نتائج دراسة جديدة إن زيادة مستوى الحديد في الجسم تزيد خطر الإصابة بجلطات الشرايين، بينما يؤدي نقصان الحديد عن المستوى الصحي إلى زيادة خطر انسداد الشريان التاجي. ويعني ذلك أن صحة القلب والأوعية الدموية تحتاج إلى المعدل الصحي من الحديد في الدم.

وبحسب الدراسة الموسّعة التي أجريت في إمبريال كوليج بلندن، على الرغم من أن ارتفاع مستوى الحديد في الدم يقلل خطر زيادة سُمْك جدران الشريان التاجي، إلا أن من آثاره ضعف تدفق الدورة الدموية، وهو ما يزيد خطر انسداد الأوعية الدموية الصغيرة والطرفية.

وتمتاز الدراسة التي نشرتها دورية جمعية القلب الأمريكية أنها اعتمدت على البيانات الصحية لـ 50 ألف شخص، وقام الباحثون باستكشاف الصلة بين مستوى الحديد لدى المشاركين في الدراسة وبين 900 حالة صحية.

وتوصلت النتائج إلى أن مراقبة مستويات الحديد في الدم، والحفاظ على المستوى الصحي من دون زيادة أو نقصان هو الأفضل لصحة القلب. ويبلغ المعدّل الصحي للحديد ما بين 13.5 و17.5 غراماً من الهيموغلوبين لكل ديسيلتر.

Advertisements

قد يهمك أيضا

دراسة تُفاجئ العلماء بدحض نظرية النوم بعد العشاء بساعتين

دراسة تُحذر من النوم لأكثر من 9 ساعات في الليلة الواحدة أثناء الحمل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دراسة جديدة تؤكد أن زيادة أو نقصان الحديد في الجسم خطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا