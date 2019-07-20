دراسة جديدة تؤكد أن زيادة أو نقصان الحديد في الجسم خطر

قالت نتائج دراسة جديدة إن زيادة مستوى الحديد في الجسم تزيد خطر الإصابة بجلطات الشرايين، بينما يؤدي نقصان الحديد عن المستوى الصحي إلى زيادة خطر انسداد الشريان التاجي. ويعني ذلك أن صحة القلب والأوعية الدموية تحتاج إلى المعدل الصحي من الحديد في الدم.

وبحسب الدراسة الموسّعة التي أجريت في إمبريال كوليج بلندن، على الرغم من أن ارتفاع مستوى الحديد في الدم يقلل خطر زيادة سُمْك جدران الشريان التاجي، إلا أن من آثاره ضعف تدفق الدورة الدموية، وهو ما يزيد خطر انسداد الأوعية الدموية الصغيرة والطرفية.

وتمتاز الدراسة التي نشرتها دورية جمعية القلب الأمريكية أنها اعتمدت على البيانات الصحية لـ 50 ألف شخص، وقام الباحثون باستكشاف الصلة بين مستوى الحديد لدى المشاركين في الدراسة وبين 900 حالة صحية.

وتوصلت النتائج إلى أن مراقبة مستويات الحديد في الدم، والحفاظ على المستوى الصحي من دون زيادة أو نقصان هو الأفضل لصحة القلب. ويبلغ المعدّل الصحي للحديد ما بين 13.5 و17.5 غراماً من الهيموغلوبين لكل ديسيلتر.

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