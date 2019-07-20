زبدة الفول السودانى.. طاقة ونشاط وحماية لطفلك من الأمراض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زبدة الفول السودانى واحدة من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، حيث إنها تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتساعد على بناء العضلات ونمو الأطفال بشكل صحى. لذلك ينصح دائما بإعطاء الأطفال زبدة الفول السودانى نظرا لما تحتويه من عناصر غذائية، ووفقا لما ذكره موقع momjunction فإن فوائد زبدة الفول السودانى هى. 1: تعتبر زبدة الفول السودانى مصدر غنى بالبروتين المهم لنمو وصحة الجسم وتساعد الأطفال على بناء الجسم بشكل صحى. Advertisements 2: تحتوى زبدة الفول السودانى على بعض الفيتامينات التى تعزز صحة ونمو العقل وتساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة. 3: تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى وحماية الجسم من الفيروسات والعدوى. 4: لها دور فعال فى تحسين عملية الهضم وحماية الجهاز الهضمى من التقلصات والالتهابات. 5: تحتوى زبدة الفول السودانى على الألياف الغذائية والدهون الصحية والعناصر التى تعمل على علاج النحافة وزيادة الوزن بشكل صحى. 6: تعمل زبدة الفول السودانى على الحفاظ على صحة وقوة الأسنان وحمايتها من التسوس والالتهاب.

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