شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للحد من مخاطر مرض السكر والسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع نسبة السكر فى الدم لا يعنى بالضرورة أنك مصاب بالمرض، إلا أن إهمال المشكلة يجعلك أكثر عرضة لخطر الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكر والأمراض المرتبطة بالقلب، لكن يمكن بمساعدة بعض الخطوات تجنب المشكلة نهائيا، والتى رصدها موقع "Diabetes".

فقدان الوزنعليك بتخفيض وزن جسمك بنسبة 7٪ فقط، إذ يمكن أن يحدث خسارة الوزن الزائد فرقًا كبيرًا.

Advertisements تناول الطعام بشكل صحى عليك بتناول الطعام الصحى المتوازن، وتقسيم وجبتك بين القليل من النشويات والدجاج والسمك والحبوب، ولكن كن حذرًا جدًا من الأطعمة المقلية أو الكربوهيدرات مثل المكرونة لأنها قد تزيد من نسبة السكر في الدم.

ممارسة الرياضةسوف تساعدك الرياضة على فقدان الوزن بشكل أسرع، ويمكن أن تشعر بتحسن إذ يمكنك إنقاص الوزن بالمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا لمدة ٥ مرات فى الأسبوع.

الحصول على النوم السليمسوف يساعدك وقت النوم في الحفاظ على مستوى السكر في الدم، لأن النوم أقل من 5 ساعات فى الليل يجعلك أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر، لذا فإن حوالى 7 أو 8 ساعات من النوم تعتبر ضرورة.

الإقلاع عن التدخين والكحول إذا كنت مدمنًا على التدخين أو الكحول، فقد حان الوقت الآن للإقلاع، حيث يتعرض المدخنون عمومًا لخطر الإصابة بالنوع الثانى من السكرى، وتكون فرص الإصابة بنسبة 30 إلى 40٪ أعلى من غير المدخنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 نصائح للحد من مخاطر مرض السكر والسكتة الدماغية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.