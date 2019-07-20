القاهرة - لايف ستايل
وجدت دراسة نشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء الأمريكية، بأن جلسة قصيرة من ممارسة أي تمرين رياضي على نحو مكثف مع أخذ استراحات سريعة تساهم في تقليل نمو خلايا سرطان القولون.
وتدعى هذه الطريقة في التمرين " التدريب المتقطع المكثف" والذي يتم عبر ممارسة أي نوع من أنواع التمارين الرياضية بشكل مكثف لمدة 15 أو 20 دقيقة على أبعد حد، مع أخذ استراحات قصيرة.
وقد شملت الدراسة التي أجرتها جامعة كوينزلاند بالتعاون مع جامعة واترلو الكندية، بأن الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من سرطان القولون والمستقيم، اعتادوا على ممارسة التدريب المتقطع المكثف.
وبحسب الدراسة، فإن ممارسة التدريب المتقطع المكثف فعال للغاية ويمكن أن تظهر نتائجة الإيجابية خلال فترة لا تتجاوز أربعة أسابيع.
وتعليقاً على النتائج، قال جيمس ديفين، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن ممارسة التدريب المتقطع المكثف، قد يلعب دوراً في تثبيط نمو خلايا سرطان القولون بفاعلية ملحوظة، وهذا يشير إلى أن أسلوب الحياة النشط جسدياً، قد يكون مهماً في معالجة أورام القولون والمستقيم، وأنواع أخرى من السرطان.
وعلى الرغم من النتائج المشجعة للدراسة، إلا أن الباحثين لم يعتمدوها بشكل نهائي، ومن المقرر أن تستمر الأبحاث إلى أن يتم الوصول إلى نتائج نهائية في هذا الخصوص، وفق ما ورد في صحيفة إكسبرس البريطانية.
قد يهمك ايضاً:
5 فوائد للتمور تًفيد الجسد منها انخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون
المستكة وفوائدها في الوقاية من سرطان القولون
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على تمرين يساهم بعلاج سرطان القولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.