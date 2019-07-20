تعرف على أهم أعراض التهاب الجيوب الأنفية

أعراض التهاب الجيوب الأنفية: الأعراض النموذجية

- الشعور بحمّى خفيفة هو أحد أعراض التهاب الجيوب الأنفية

- الشعور بالألم في الوجه، وتحديدًا فوق الحاجبين والأنف والخدين وحول العينين وخلفهما.

- شعور بالضغط المؤلم على منطقة الجيوب الأنفية أو على جانب واحد من الوجه.

- احتقان الأنف.

- إفرازات أنفية صفراء أو خضراء سميكة وكثيرة، في حالة الالتهاب البكتيري. وإذا كانت الإفرازات صافية فهو عدوى فيروسية وبالتالي ليس هناك فائدة من أخذ المضادات الحيوية.

- حمّى خفيفة والشعور العام بالمرض والضعف.

- انخفاض أو فقدان حاسة الشم.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية: أعراض أخرى محتملة

- الشعور بالصداع أحد أعراض التهاب الجيوب الأنفية

- رائحة كريهة للفم

- الشعور بالصداع

- ألم في الأسنان والفك العلوي

- سعال دهني نتيجة الإفرازات التي تميل إلى أن توجد في الحلق

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