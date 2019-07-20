تعرف على أهم أعراض التهاب الجيوب الأنفية

القاهرة - لايف ستايل
أعراض التهاب الجيوب الأنفية: الأعراض النموذجية
- الشعور بحمّى خفيفة هو أحد أعراض التهاب الجيوب الأنفية
- الشعور بالألم في الوجه، وتحديدًا فوق الحاجبين والأنف والخدين وحول العينين وخلفهما.
- شعور بالضغط المؤلم على منطقة الجيوب الأنفية أو على جانب واحد من الوجه.
- احتقان الأنف.
- إفرازات أنفية صفراء أو خضراء سميكة وكثيرة، في حالة الالتهاب البكتيري. وإذا كانت الإفرازات صافية فهو عدوى فيروسية وبالتالي ليس هناك فائدة من أخذ المضادات الحيوية.
- حمّى خفيفة والشعور العام بالمرض والضعف.
- انخفاض أو فقدان حاسة الشم.
أعراض التهاب الجيوب الأنفية: أعراض أخرى محتملة
- الشعور بالصداع أحد أعراض التهاب الجيوب الأنفية
- رائحة كريهة للفم
- الشعور بالصداع
- ألم في الأسنان والفك العلوي
- سعال دهني نتيجة الإفرازات التي تميل إلى أن توجد في الحلق
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