تعرفي على الأطعمة تزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

يعرف سرطان البروستاتا بأنه خاص بالرجال دون النساء ، وغالبا يصيب الرجال الذين تتخطى أعمارهم 65 عام ، ولكن هل تعلم أنه يمكنك الوقاية من سرطان البروستاتا عن طريق تغيير النظام الغذائي قليلا ؟ نعم ، تعلم كيف يمكن ذلك ، فيقدم لك هذا المقال أبرز الاطعمة الضارة بصحة البروستاتا ، وأفضلها للمحاربة ضد سرطان البروستاتا ، حيث وجد خبراء التغذية أن النظام الغذائي يمكنه فعل الكثير لهذا الغرض .

إن تناول نوع محدد من الطعام ، لا يعني أنه الحل السحري للوقاية ضد سرطان البروستاتا ، ولكن تكمن الفكرة في إتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ، فنجد أن النظام الغذائي الذي يعتمد على الدهون المشبعة يزيد هذه الحالة سوء ، لذا يجب تجنبه ، أما النظام الغذائي الذي يعتمد على الخضروات يقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 35% ، وهذا ما أكدته دراسة .

تساعد التغذية الجيدة على تقليل خطر تدهور سرطان البروستاتا ، وتبطء تطور هذا المرض ، وبعيدا عن ذلك ، يعمل النظام الغذائي الصحي على تعزيز مستوى الطاقة ، يسهل عملية الشفاء ويقوي الجهاز المناعي للجسم .

الأطعمة التي تزيد فرص الإصابة بسرطان البروستاتا :

1- اللحوم الحمراء : إن الأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة من اللحوم الحمراء ، هم أكثر عرضة لتطور سرطان البروستاتا لديهم ، فعندما تطهى اللحوم في درجة حرارة مرتفعة ، فتوجد بعض المواد الكيميائية التي تحدث بداخله ، وعند تناول هذه الحوم فإنها تحث على ظهور سرطان البروستاتا ،و تعد اللحوم من أبرز أنواع الأطعمة التي تسبب سرطان البروستاتا ، لذلك ينصح بتقنين كمية اللحوم الحمراء المستهلكة إلى 3 حصص صغيرة أسبوعيا فقط .

2- منتجات الحليب : إن استهلاك الحليب يقلل عدد الجسم من 1.25 – ديهيدروكسيفيتامين d3 ، ويعرف هذا المركب بقدرته على حماية الرجال ضد تطور نمو الخلايا السرطانية للبروستاتا.

3- المكملات الغذائية للزنك : طبقا لدراسة بعنوان ” دور الزنك في تنظيم عملية الأيض لسيترات البروستاتا ، وتورطه في سرطان البروستاتا ” ، وجد أنه لا يجب استهلاك الرجال لكمية أكثر من 100 مجم يوميا من الزنك ، لأنه يزيد فرص الإصابة بسرطان البروستاتا .

4- الكحول : إن تناول أكثر من 20 كوب أسبوعيا من المشروبات الكحولية ، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ، لذلك يجب الإبتعاد عن تناول الكحول .

الأطعمة التي تقلل فرص الإصابة بسرطان البروستاتا :

1- الطماطم : تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين التي تحمي الجسم ضد سرطان البروستاتا ، فيعرف الليكوبين بأنه أحد المواد المضادة للاكسدة ، والتي تحارب ضد الجذور الحرة ، مما يجعلها قادرة على تدمير السموم والخلايا المسببة للسرطان .

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2- البروكلي : يعد تناول الخضروات الصليبية من أفضل الطرق للتخلص من سرطان البروستاتا ، فتحتوي هذه الخضروات على كمية منخفضة من الخضروات ، وكمية غنية من مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية ، التي تمنع تغير الخلايا ، الذي يؤدي إلى الإصابة بالسرطان .

3- السلمون : يعتبر السلمون من الأطعمة الغنية بدهون الأوميجا 3 ، الدهون الأحادية غير المشبعة وغيرهم ، مما يساعد على الوقاية من تطور سرطان البروستاتا ، ويمكن إضافة السردين والماكريل إلى النظام الغذائي أيضا .

4- المكسرات البرازيلية : يعتبر السللينيوم من أفضل المعادن الهامة للوقاية من سرطان البروستاتا ، وتناول المكسرات البرازيلية الغنية باللسلينيوم يوفر 700 % من الكمية التي يحتاجها الجسم .

5- الجوز : يعرف الجوز بأنه منخفص السعرات الحرارية ، وغني بدهون الأوميجا3 ، لذلك يعد من أفضل الأطعمة التي تقي من سرطان البروستاتا .

6- التوت : تحتوي بعض الأطعمة مثل التوت والفراولة على كمية عالية من مضادات الأكسدة ، ومؤشر الجلاسيمي منخفض ، مما يساعد في الوقاية من سرطان البروستاتا .

7- القهوة : وجد الخبراء أن تناول 4-5 أكواب من القهوة يوميا يرتبط بمنع الخلايا السرطانية المسببة للسرطان ، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة ، كما تساعد في عملية الأيض للسكر ، والمرتبطة بخفض خطر الإصابة بتطور السرطان .

8- الجزر : إن الأشخااص الذين يتناولون 3 وجبات أسبوعيا تحتوي على الجزر ، يقل لديهم خطر الإصابة بسرطان الإصابة بنسبة 18% ، فيحتوي الجزر على البيتاكاروتين الذي يتحول إلى فيتامين أ داخل الجسم ، كما أنه غني بالمواد المضادة للأكسدة .

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