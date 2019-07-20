تعرفي على الأطعمة التي تخلصك من حب الشباب نهائيا

الأطعمة الغنية بالفيتامين "سي"C

الفيتامينC ضروري جدًّا لتقوية جهاز المناعة في الجسم، ولإنتاج الكولاجين المهم جدًّا للبشرة. وهذا الفيتامين متوافر في الحمضيات، والكيوي، والبروكلي، والفريز، والجوافة... التي تساعد في القضاء على البثور، والتمتع ببشرة ناعمة.

الأوميغا3

هذا الحمض الدهني متوافر في الأسماك المدهنة مثل السلمون وبذور الكتان والجوز. وقد أشارت الدراسات العلمية إلى أنَّ الأوميغا3 تملك قدرة هائلة على محاربة الأمراض والالتهابات، وبالتالي القضاء على حبّ الشباب.

المكسرات البرازيلية النيئة

غنيّة بالسيلينيوم، المعدن المضادّ للتأكسد، والذي يحارب حب الشباب. ويصبح السيلينيوم أكثر فائدة إذا ما اقترن مع الفيتامينين "إي"Eو"أ"A، لذا يُنصح بتناول حفنة من عشر حبّات، من هذه المكسرات كوجبة صحية مرة واحدة في اليوم.

المأكولات الغنية بالبيتاكاروتين

البيتاكاروتين موجود في الخضر والفواكه الصفراء والبرتقالية اللون، مثل الشمام، والجزر، والبطاطا الحلوة، واليقطين...وهذه المادة تعمل كمضادّ للأكسدة في الجسم، وهي ضرورية للحفاظ على بشرة صحية.

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العناصر الغنية بمعدن الزنك

مثل الحبوب، والدجاج والأسماك. يساعد معدن الزنك على امتصاص الفيتامين "أ"Aالضروري جدًّا لبشرة صحيّة وخالية من الشوائب. لذلك يُنصح بإدراج هذه الصنوف الغذائية ضمن لائحة مأكولاتكِ اليوميّة.

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