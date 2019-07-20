تعرفي على أفضل الأغذية لعلاج التعب والإرهاق

يميل كثير من الأشخاص إلى الشعور بالتعب والارهاق مع تبدل الفصول. ولإعادة القوة إلى الجسم، إليكِ قائمة ببعض الأطعمة الفعّالة:

فيتامين "سي" C

فاكهة الكيوي غنية جدًّا بالفيتامين "سي" C، وجيدة للعبور المعوي، وتعزز الدورة الدموية، وتحمي الجسم من أمراض القلب، والأوعية الدموية، (يفضل تناول ما بين 3 - 5 حبات في الأسبوع).

كما يوجد الفيتامين سي C في الحمضيات مثل: الليمون والبرتقال والجريب فروت والفلفل .

البروتينات

البيض يحتوي كميات عالية من البروتين الجيد (إنّ تناول بيضتين يعطي الجسم بروتينات بحجم قطعة ستيك وزنها 100 ج) ما يضمن نمو أنسجة الجسم والمحافظة عليها. كما أنّ محتوى البيض من اللوتين والزياكسانثين (من الكاروتينات) يحسّن الرؤية (الأشعة فوق البنفسجية والضوء) ويؤخر الشيخوخة. كما توجد البروتينات في اللحوم الحمراء قليلة الدهون والدواجن.

الحديد

يحتوي البودينج الأسود (نوع من أنواع السجق المشهور في أوروبا) على مستوى أعلى من الحديد (كل 100 ج تحتوي من 18 - 22 ملج من الحديد) مقارنة بما تحتويه اللحوم الحمراء (كل 100 ج تحتوي على 3 - 4 ملج من الحديد).

كما يوجد حديد الهيم في كبد الدجاج والروست بيف.

السيلينيوم

تحتوي كل 100 ج من الروبيان على 230 ميكوجرام من السيلينيوم، فهو يلبي حاجة الجسم اليومية منه (يحتاج الجسم إلى حوالى 55 - 70 ميكوجرام). والسيلينيوم من العناصر النزرة باحتوائه على البروتينات المضادة للأكسدة التي تقلل آثار التعب، وتحمي الجسم من الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية، ومن أنواع معيّنة من السرطان.

كما يوجد السيلينيوم في بلح البحر، وأسماك القد والسلمون، والسلطعون.

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البروبيوتيك

بعض أنواع اللبن الزبادي، وبسبب احتوائها على بكتيريا حمض اللاكتيك مع آثار البروبيوتيك، تعمل على تعزيز الدفاعات الطبيعية في الجسم.

كما أنّ البروبيوتيك موجود كذلك في الجبن الصلب أو اللين (البروبيوتيك موجود في القشرة)، وفي خميرة البيرة المجففة الباردة، وفي الملفوف الأخضر، والحليب المخمّر، وفي الخضر الخضراء ...

الشوكولاتة

يعمل التعب على خفض الدفاعات المناعية في الجسم، فيما تعمل الشوكولاتة على تحفيزها. تحتوي الشوكولاتة على مواد عدة قادرة على مساعدة الجسم في الدفاع عن نفسه ضد الالتهابات والعدوى، ومن هذه المواد البوليفينول الذي تمَّ إثبات دوره كمضاد للجراثيم، والفيتامينات "سي" C و"أ" A و"بي6" B6 ، وهذه الفيتامينات تحفّز إنتاج التورين والذي يلعب دورًا كمضاد للعدوى، بالإضافة إلى فيتامين "دي" D والمغنيسيوم، والزنك، والمنجنيز، والنحاس، والسيلينيوم.

كما تعمل الشوكولاتة من خلال مواجهة الآثار السلبية للإجهاد، على تفادي استنزاف جهاز المناعة وتسمح له بالتكيّف بشكل أفضل إزاء الاعتداءات المختلفة للحياة، واستعادة ما تسمى طاقة التكيف.

هذه الفوائد والمنافع المتأتية من تناول الشوكولاتة، مشروطة بتناول الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70 في المئة من الكاكاو كحد أدنى، وألا يزيد حجم الاستهلاك اليومي عن مربع أو مربعين.

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