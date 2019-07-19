شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماذا يحدث فى جسمك عندما تكون تحت التخدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوقوع تحت تأثير التخدير يمكن أن يكون مخيفا، لكن معرفة ما يحدث لك أثناء التخدير قد يكون كثيرا وفقا لتقرير موقع "health line".





"يتم إعطاؤك عامل منوم لتهدئة جزء التفكير فى الدماغ، يمكنك أن تتوقع أن يتباطأ تنفسك وأن يرتاح جسمك أيضًا، عندما تستيقظ تشعر كأنك قضيت وقتًا طويلاً في السفر، تشعر وكأنك نائم قبل لحظات فقط".

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قد لا تغفو تماما من بين كل 10000 عملية تخدير لن يدخل شخص أو شخصان بالكامل فى الغيبوبة، ولكنهم لا يشعرون بالألم، يمكن أن يحدث الوعى بالتخدير أثناء الجراحة لعدة أسباب مختلفة. مثل الحالات غير المستقرة للمريض، التى تستدعى استخدام جرعات أقل من الأدوية التى يمكن أن تعرض المرضى لخطر أعلى للتوعية، قد تشمل الإجراءات الصدمة، وجراحة القلب.





قبل الجراحة سوف يعطيك طبيبك قائمة بالأدوية التى ستحتاج إلى التوقف عن تناولها قبل الجراحة، يتضمن هذا عادةً مُخفِفات الدم، والمكملات الغذائية مثل أوميجا 3s.

- جميعها يمكن أن تزيد من خطر النزيف الزائد أثناء الجراحة.