لو بتاكل كل ماتضايق.. نصائح نفسية للتوقف عن هذه العادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى بعض الأشخاص من مشكلة الأكل العاطفي، وهى الإفراط فى تناول الطعام لتخفيف المشاعر السلبية، وإذا كنت تعانى من هذه الحالة الصحية، ولا تعرف كيفية السيطرة عليها، ففيما يلى تقرير لموقع "health" يرصد القواعد التى يمكنها مساعدتك على التوقف عن التفكير فى الطعام وقت حدوث أى اضطراب عاطفى.

حدد الحالة العاطفية التى تنتظرك إن وضع خريطة لأسبوعك تضم كل الأحداث التى فى انتظارك قد تساعدك على السيطرة عليها والتحكم بها، فعلى سبيل المثال إذا كنت تعرف أنه من المحتمل أن تتعرض للتوتر أثناء الغداء فعليك بالنظر إلى قائمة المطعم مسبقًا واختر خيارًا لذيذًا وصحيًا. Advertisements

تحدث إلى نفسك عليك بالتحدث إلى نفسك وعدم الاستماع إلى الانتقادات والعبارات السلبية التى غالبًا ما تدفعك نحو الأكل العاطفى، فعندما تطرأ عليك مثل هذه الأفكار عليك بالسيطرة عليها والتخفيف منها وعدم اللجوء للطعام. استبدل عاداتك الخاطئة فى تناول الطعام يتبع الكثير منا عادة عادات غير جيدة فى تناول الطعام، ففور الرجوع إلى المنزل يتوجه الكثيرون إلى المطبخ للتخلص من مشاعرهم السلبية بالطعام، لذا عليك الكف عن هذه العادة السيئة، والتخلص من مثل هذه العادات غير الصحية.

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