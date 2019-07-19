صحة ورشاقة

اكتشاف مادة موجودة فقط فى لبن الأم تفتت الأورام السرطانية وتخرج فى البول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون من التشيك، أن مادة كيميائية موجودة فقط فى حليب الثدى يمكن أن تقسم الأورام إلى أجزاء صغيرة يمكن لمرضى السرطان نقلها فى بولهم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فثبت أن حليب الثدى يحتوى على مركب يسمى “alpha 1H”، وهو ضروري لنمو الطفل، يدمر الأورام دون الإضرار بالأنسجة السليمة.

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ووجدت إحدى الدراسات أن 20 مصابًا بسرطان المثانة تفتت لديهم الأورام وخرجت كشظايا ورم فى البول بعد ستة دفعات فقط من alpha1H.

وتشير الأبحاث الإضافية إلى أن المرضى يبدأون فى تمرير الأنسجة الخبيثة خلال ساعتين من العلاج.

وعندما يرتبط alpha1H بحمض الأوليك الدهنى فإنهم يشكلون مركب "يدمر الورم" الذى يحفز الخلايا السرطانية إلى "الانتحار".

ويأمل الباحثون أن يكون هذا الشكل ألطف من العلاج الكيميائي، ومع خلايا التسمم للعلاجات التقليدية وتسبب آثارا جانبية سيئة.

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