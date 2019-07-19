شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تحافظ على وزنك.. كم مرة فى اليوم يجب أن تأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كم مرة يجب أن تأكل؟ قد لا تكون قاعدة "ثلاث وجبات مربعة يوميًا" قديمة كما تعتقد، وتشير الدراسات إلى أن تناول 6 وجبات أصغر أدى إلى السمنة، ومع ذلك ما يصلح لشخص واحد قد لا يعمل من أجل الآخر.

ووجد استطلاع أجرته جمعية القلب الأمريكية heart أن ثلاثة من كل خمسة من الذين يتناولون الغداء عادةً أثناء ساعات العمل مهتمون للغاية أو بالغ الاهتمام بتحسين صحة غداء عملهم.

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ضع خطة واقعيةيحدث فقدان الوزن عندما تكون الخطة واقعية لنمط حياة شخص ما واحتياجاته، مثلا إذا كنت تعمل نوبات لمدة 12 ساعة، فمن غير الواقعى أن تتناول الطعام كل ساعتين، لذا اكتب ما تريد أن يحدث.







السوائل فى الصيف السوائل فى الصيف تعنى شهور الصيف الحارة مزيدًا من العرق، ويعنى المزيد من العرق الجفاف، وتشير الدراسات إلى أن الكثير منا يستطيع أن يسيء تعطش الجوع "إن شرب أونصة من السوائل مقابل كل رطلين من وزن الجسم يوميًا هو مبدأ قياسي يسهل تذكره. وتناول كوب من الماء أو الأطعمة المملوءة بالسوائل في بداية كل وجبة يمكن أن يساعدنا في الحد من تناول الأكل.

السبب ليس جسمك ولكن عاداتكإذا كنت تأكل سعرات حرارية أقل مما تحترق فيتعين على جسدك الانتباه إلى الفجوة فى السعرات الحرارية، ويتم ذلك عن طريق حرق الدهون المخزنة، وبالتالى فقدان الوزن.