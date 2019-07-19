6 أطعمة ابتعدي عنها لتتجنبي انتفاخ بطنكِ في يوم زفافكِ

تبدأ العروس بالتحضير لزفافِها قبل أشهر عدّة من الموعد، وهذه التحضيرات لا تقتصر فقط على شراء فستان الزفاف، اختيار تسريحة الشعر والمكياج، أوعلاج البشرة لإطلالة مشرقة... إنّما تشمل أيضاً الرشاقة وخسارة الوزن الزائد. كلّ عروس تريد أن تشعر بالارتياح عند ارتداء الفستان ولا تريد أن تصاب بالانتفاخ في يومها الكبير، لذلك الاهتمام بالنظام الغذائي واجبٌ عليها كي تتفادى هذه المشاكل.

إليكِ لائحة بالمأكولات والمكوّنات التي عليكِ الإبتعاد عنها قبل يومكِ الكبير بأسابيع لتجنّب انتفاخ البطن:

الخضار:

إذا كنتِ تسعين للحصول على بطن مسطّح فأزيلي بعض الخضروات المسبّبة للانتفاخ من نظامكِ الغذائيّ مثل الخس، القرنبيط، الملفوف، والبروكولي.

الوجبات السريعة:

قد تكون هذه الوجبات الملجأ لإرضاء نفسكِ خصوصاً بعد التعب الذي تصابين به جرّاء التحضير للزفاف، لكن انتبهي لا تضعفي وقاوميها إذ أنّها غنيّة بالدسم وعمليّة هضمها بطيئة جدّاً وستشعركِ بامتلاء بطنكِ.

المأكولات الغنيّة بالملح:

إضافة الملح إلى كلّ وجبة يؤدّي إلى احتباس المياه في الجسم ما يؤدّي إلى الإنتفاخ. خفّفي من تناول الملح للحفاظ على رشاقتكِ كما على جمال بشرتكِ.

الحليب ومشتقّات الألبان:

ابتعدي عن هذه المنتجات ولا تجعليها ضمن خياراتكِ، فهي تسبّب تشنّج الأمعاء الذي يؤدّي إلى الشعور بالتعب والانتفاخ.

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السكّر الإصطناعي:

المأكولات الغنيّة بالسكّر الإصطناعي كالحلويات، الشوكولا والمياه الغازيّة تتسبّب بنفخ الأمعاء ومن الصعب هضمها، لذلك لتشعري بالرشاقة والراحة لا تتناوليها.

النشويات:

هي موجودة في البطاطا، الذرة، القمح... تنتج النشويات بعض الغازات في الجهاز الهضمي وتعتبر من الأطعمة المسببّة في انتفاخ المعدة، فلا تتناوليها قبل أيام عدّة من زفافكِ كي تتفادي هذه المشكلة.

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