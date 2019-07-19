تعرفي على أهم وأبرز فوائد القهوة الخضراء الجمّة

هل تناهى لسمعكِ سابقاً أن البن الذي ترينه بنياً محروقاً هو أخضر في الأصل؟

للقهوة الخضراء فوائدها الجمّة، لا سيما لمن يعانون من اعتلالات في الجهاز الهضمي.



إليكِ أبرز فوائد القهوة الخضراء:



- تعمل كمنبّه للجهاز العصبي. لذا، هي ذات نفع عظيم للطلبة وأولئك المقبلين على القيادة لمسافات طويلة.



- مليّنة للجهاز الهضمي، ولا تنطوي على أضرار لمن يعانين من القرحة والقولون العصبي.



- تنقية البشرة، لا سيما إن كان بوسعكِ هرسها واستخدامها كماسك للوجه.



- تنبّه بصيلات الشعر وتقوّيها وتمنح شعركِ طولاً وصحة وتسهم في تسريع نموّه.



- تنشّط الدورة الدموية، ما يجعلها مثالية لمن يعانون الخمول والتعب الدائم.



- مدرّة للحليب لمن يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية.



-تخلّصكِ من الدم المحتبس في الجسم، لا سيما عقب الدورة الشهرية أو النفاس.



- مغذية للأظافر، لا سيما المصفرّة والمتعبة والمشقّقة.



- مدرّة للبول المحتبس في المثانة. لذا، يجدر بمرضى الكلى الحذر عند تناولها.



- تساعدكِ على إنقاص الوزن، من خلال تنشيطها عملية حرق الدهون والسعرات الحرارية وتسريع عملية التمثيل الغذائي، كما أنها مضادة للأكسدة.

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