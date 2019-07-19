تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل البرتقال و الخوخ

المقادير

2 x عدد خوخ

2 x عدد برتقال

2 x عدد جزر

1 x معلقة كبيرة سكر (او حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة فانيليا الخطوات

هنعصر حبات البرتقال وهنضيف العصير مع الجزر المقشّر والخوخ والسكر والفانيليا في الخلاط الكهربائي.

هنخلط المكونات جيدا لحد ما تتجانس.

يصب الكوكتيل فى أكواب التقديم ويقدم بارد. قد يهمك أيضا: طريقة تحضير عمل كيكة الباونتي طريقة تحضير كيكة القرفة بالزبيب

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