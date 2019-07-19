تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الفواكة والأيس كريم

المقادير

4 x كوب بطيخ

2 x معلقة كبيرة سكر (يضبط حسب الرغبة)

1 x كوب أفوكادو

1 x علبة ايس كريم (فانيليا)

1 x كوب مانجة (مقطعة مربعات)

1 x كوب ثلج

1 x كوب ماء الخطوات

يتم خلط الأفوكادو والبطيخ والسكر والثلج جيداً في الخلاط.

يصب الخليط في كاسات ويوضع عليها مكعبات المانجو وبوله من أيس كريم الفانيليا. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلاطة المانجو مع الأفوكادو طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الأفوكادو

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