تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا

القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 x معلقة كبيرة لبن بودرة

1 ½ x كوب دقيق (منخول)

1 x عدد بيضة (طازجة)

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x كوب قطع شيكولاتة (أو زبيب)

1 x رشة ملح

¾ x كوب سكر

½ x كوب زبدة (طرية) الخطوات

نخلط الزبدة الطرية مع السكر باستخدام المضرب اليدوي.

نضيف البيضة و الفانيليا و اللبن البودرة و نخلطهم كويس جدا.

نضيف الدقيق مع البيكنج بودر و رشة الملح علي دفعات و نعجن بملعقة خشب وفي النهاية نضع قطع الشيكولاتة او الزبيب و نخلطهم مع عجين الكوكيز بالملعقة.

في صينية الخبز نفرد ورق زبدة وناخد بايدينا قطعة من العجين بالحجم اللي نرغب فيه ونفردها بايدينا خفيف علي شكل دائرة و نرصها في الصينية.

تدخل الفرن علي درجة 180 مدة 10 دقايق او لحين ملاحظة ان لون الحواف اصبح ذهبي وبالهنا والشفا قد يهمك أيضا: تعرفى على طريقة إعداد وتحضير تورتة الشيكولاتة طريقة إعداد وتحضير بسكويت السكر بالشيكولاتة

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