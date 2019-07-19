القاهرة - لايف ستايل المقادير

50 x جرام زبدة

16 x قطعة جبنة كيري

3 x علبة زبادي (العلبة 100 جرام)

2 x علبة بسكوت (بالزبدة)

2 x عدد بيضة (طازجة)

1 x معلقة صغيرة فانيليا

¾ x كوب سكر بودرة

¼ x معلقة صغيرة عصير ليمون الخطوات

يسخن الفرن على 180.

تغلف صينيه التشيز كيك بورق الفويل التقيل من الخارج حتى تغطى حافة الصينية.

لعمل ديسك البسكويت نطحن البسكويت ثم نضيف عليه الزبدة المذابة ونخلطهم ثم نفردهم فى قاع الصينية و نتركها فى الثلاجة.

فى وعاء نضرب الجبنه مع السكر لحد ما يمتزجوا.

ثم نضيف الزبادى و نضربهم حتى يمتزجوا ثم نضيف البيض و احده واحدة و الفانيليا.

و بعد ما الخليط كلة يمتزج نعصر نقطه ليمون حبة بسيطه .

ثم نصبها على ديسك البسكويت و لكى نحصل على قوام جيد للتشيز كيك يفضل تسويتها فى حمام مائى فى الفرن لمده 30 دقيقة. قد يهمك ايضاً: طريقة إعداد وتحضير كوكيز الموز بالشوفان الصحي للرجيم طريقة إعداد وتحضيركيك الشوفان بالقرفة والمكسرات دايت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بالزبادى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.