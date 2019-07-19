تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مخ بانية

المقادير

3 x معلقة كبيرة دقيق

2 x عدد بيضة (طازجة)

2 x عدد عيدان كرفس

2 x عدد ورق لورا

1 x عدد بصلة

1 x عدد مخ (غير مقطع)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x كوب بقسماط مطحون

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

الخطوات

نغسل المخ كويس بملح وخل.

نضع مياه على النار فى حلة صغيرة وتضيفلها ورق لورا رشة فلفل ومعلقة خل وعودين كرفس والبصلة بعد مااخدنا مايتها.

اول ماتغلى المياه نضع فيها المخ مع بداية الغليان وبعد عشردقائق نطلع المخ.

نكون محضرين مياه مثلجة وفيها ثلج ونضع فيها المخ عشان مايزدش سواه ويتهرى.

ثم نقطعة طرنشات فى طبق وينثر عليه رشة ملح وفلفل وثم نتبلهم بالدقيق.

ونضيف ماء البصلة للبيض ونضيف الملح والفلفل.

نتبل بالبيض ووبعدين بالبقسماط ونسبهم ساعة فى التلاجة.

ثم يحمر فى زيت غزير ويقدم ساخنا. بالهنا والشفا

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