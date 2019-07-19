شكرا لقرائتكم خبر عن مغلبك ومش عاوز ينام.. 5 طرق طبيعية هتساعد طفلك على النوم بهدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأرق وقلة النوم مشكلة يعانى منها الكثيرون، حتى الأطفال يعانون من اضطراب النوم والقلق الشديد، مما يقلل التركيز والنشاط عندهم، لذلك يقدم الخليج 365 بعض الأطعمة التى يجب إعطاؤها للطفل فى وجبة العشاء لتساعده على النوم حسب ما ذكره موقع todaysparent :

1:الموز، يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على تهدئة الجهاز العصبى وتساعد على الاسترخاء والهدوء، لذلك ينصح بإعطاء الطفل الموز قبل النوم.



طفل.

2:شاى البابونج، يحتوى على مواد تساعد على استرخاء العضلات والتخلص من الأرق، ويكون ذلك عن طريق غلى أوراق البابونج واعطائه للطفل بعد أن يبرد.

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3:الحليب ، يحتوى على التربتوفان وهو من الاحماض الأمينية التى تعمل على تسكين الألم والشعور بالاسترخاء والنوم.

4:الشوفان، يحتوى على خصائص متعددة تساعد على النوم واسترخاء العضلات.

5:العسل الأبيض من الطرق الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر التى تساعد طفلك على النوم بشكل صحى، وذلك عن طريق تناول الزبادى بالعسل أو العسل مع المياه الدافئة.