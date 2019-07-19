شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك ومتتعصبش..7 علامات تنذرك بالإصابة بالجلطة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يجهل الكثيرون بعض الأعراض والعلامات الغريبة التى تظهر على الجسم مبررين ذلك بأنها حالة مؤقتة وستنتهى فورا ولكنها قد تكون دليلا على إصابتك ببعض الأمراض الخطيرة.

وتعتبر الجلطة القلبية واحدة من المشاكل الصحية الخطيرة التى تهدد الحياة بالخطر، وحسب ما ذكره موقع heart فأن هناك بعض الأعراض التى تدل على إصابتك بالجلطة القلبية وهى:



جلطة قلبية

1:ألم شديد فى الصدر مع عدم القدرة على التنفس.

2:ألم فى الفك والأسنان وعدم القدرة على تناول الطعام.

3:يتعرض المريض لألم فى الذراعين والظهر.

4: الشعور المستمر بالغثيان والقئ وعسر الهضم.

5:زيادة التعرق والإغماء المستمر.

6:عدم انتظام دقات القلب والهبوط.

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7:عدم القدرة على التركيز.

هناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بالجلطة القلبية وهى:

1: التقدم فى العمر يزيد من خطر الإصابة بالجلطة القلبية.

2: الافراط فى التدخين يسبب الاصابة بالمشاكل القلبية والجلطات.

3:مرضى السكر أكثر عرضا للإصابة بالجلطة القلبية .

4:مرض السمنة وتراكم الدهون يسبب الجلطة القلبية.