شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر الاستغناء عن السكر فى جسمك.. يمنحك بشرة أكثر صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اختصاصي تغذية عن أن تناول السكر ، الذي يمكن أن يسبب إدمانًا يشبه المخدرات ، يمكن أن يعزز صحتك وأدائك في صالة الألعاب الرياضية وفي العمل.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الدكتور سامانثا كوجان ، رئيس أكاديمية نيفادا للتغذية وعلم التغذية وباحث في جامعة نيفادا ، يشرح آثار الإقلاع عن السكر.

قد تستمر أعراض الانسحاب ، بما في ذلك الصداع ، أوجاع المعدة أو تغيرات الأمعاء ، لعدة أيام أو حتى أسابيع.

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وقال الدكتور كوجان إنه بمجرد تعديل الجسم ، يمكنك أن تتوقع زيادة في وظائف المخ في العمل وستحتاج إلى أيام مرضية أقل في العمل.

وسيشعر الجسم بعدم الخمول ، مما يجعل التمرين أكثر سهولة وسيتم تجديد العضلات بشكل أسرع مع التغذية الكافية.

وقال الدكتور كوجان إن الشعر والجلد والأظافر يتحسنان ، بينما النوم أكثر راحة وفقدان الوزن أمر لا مفر منه من تناول الوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية.

ومن المعروف أن تناول الكثير من السكر يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والسرطان.

وأضاف أخصائى التغذية أن السكر يسبب الإدمان لبعض الناس ، لذلك من الضروري حقًا تناولها بطريقة مشابهة لإزالة السموم كالمخدرات أو الكحول.