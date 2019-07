السكر القليل يزيدك صحة وجمالا.. 6 فوائد

ما إن تدخل ساحة المطاعم بالمراكز التجارية حتى تتوالى عليك إعلانات لمختلف أنواع الأطعمة تشترك على اختلاف مذاقها، في أمر واحد وهو احتواؤها على السكر بكميات متفاوتة تزيد بشكل عام على الحاجة اليومية للإنسان.

وربما يُذَهل البعض بكمية الأطعمة التي توصف بـ"الصحية"، إلا أنَّها تحتوي على كميات كبيرة من السكر كالعصائر والزبادي بالنكهات وحتى في الصلصات الحارة والمالحة للأطعمة الجاهزة والسريعة.

وبالطبع يحتاج الجسم للسكريات للتزوّد بالطاقة اللازمة لتشغيل الأجهزة المختلفة، لكن المشكلة تكمن في السكر المكرر أو السكر الأبيض، الذي دخل في صناعات كثيرة حتى بات التوقف عن استخدامه يعني اختفاء العديد من المنتجات على رفوف الجمعيات ومراكز التسوق.

وبحسب Harvard Health Publishing توصي جمعية القلب الأمريكية باستهلاك 100 سعرة حرارية في اليوم من السكر المكرر أي ما لا يزيد على 24 جراماً أو 6 ملاعق صغيرة للنساء، وأقل من 150 سعرة حرارية في اليوم (36 جراماً) أو 9 ملاعق صغيرة للرجال.

لكن الفوائد الصحية المذهلة للحد من استهلاك السكر قد تُشجّعك على اتباع نظام غذائي يلعب فيه السكر المكرر دوراً ثانوياً ليس إلا.

تراجع خطر أمراض القلب





يسبب السكر زيادة نسبة الأنسولين في الدم مما يرفع الضغط ومعدل ضربات القلب ويزيد من تعرُّض القلب لاضطرابات قد تجر نتائج خطرة، لذا سيساعدك التوقف عن استهلاك السكر في تحسين صحة القلب وتجنّب أمراضه.

التخلص من حب الشباب





عام 2012 أظهرت دراسة أجراها المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية في الولايات المتحدة أنَّ مستهلكي السكر المكرر أكثر عرضة بـ30% لحب الشباب، أما مَن يتناولون المعجنات والكعك المحلى بشكل متكرر يصابون بحب الشباب بنسبة أعلى بـ20%.

الحفاظ على نضارة البشرة





يُسرّع السكر علامات تقدّم العمر، إذ يضر بالكولاجين والإيلاستين المسؤولين عن مرونة ونضارة البشرة.

تراجع تقلبات المزاج





رغم دفعة السعادة التي تشعر بها بعد تناول قطعة من الشوكولاتة مباشرة، أثبتت دراسات أثر السكر السلبي على مزاج مستهلكيه على المدى الطويل، الذين يصبحون أكثر عرضة للقلق والتوتر، وفقاً لـمارك هيمان، مؤلف كتاب Food: What the Heck Should I Eat، فالحد من كميته في النظام الغذائي يساعد على تحسين الحالة النفسية.

تقوية الذاكرة





بحسب بيانات دراسة أمريكية، يرتبط فقدان الذاكرة والتراجع المعرفي وتقلّص حجم بعض مناطق الدماغ وألزهايمر بالاستهلاك المرتفع للسكر أي أن تناوله بكميات كبيرة قد يسبب دمار خلايا الدماغ ويحد من قوة الذاكرة.

النوم بعمق





يمنح السكر الجسم كميات كبيرة من الطاقة تجعله في حالة يقظة ونشاط حتى ساعات متأخرة من الليل، وهذا يحرم الجسم من ساعات نوم عميقة، لذا خفف السكر لتنمْ بعمق.