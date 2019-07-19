قلوب النساء أضعف من الرجال أمام السكري

لم يُعرَف بعد سبب ارتباط هذه الأمراض بالنساء

كشفت دراسة بريطانية أنَّ العلاقة بين مرض السكري وزيادة خطر الإصابة بقصور القلب أقوى لدى النساء مقارنة بالرجال.

ونقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكيّة عن معهد جورج للصحة العالمية في جامعة أكسفورد البريطانية أنَّ مرض السكري من النوع الأول ارتبط بزيادة قدرها 47% من خطر الإصابة بفشل القلب لدى النساء مقارنة بالرجال، وارتبط مرض السكري من النوع الثاني بزيادة قدرها 9%.

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واستعرضت الدراسة الجديدة 14 دراسة منشورة سابقًا ركَّزت على الارتباط بين مرض السكري ومخاطر قصور القلب.

ونُشرت هذه الدراسات بين يناير/كانون الثاني 1966 ونوفمبر/تشرين الثاني 2018، وبعد مراجعة وتحليل البيانات في هذه الدراسات، التي شملت 12 مليون حالة قصور في القلب، لاحظ الباحثون أنَّ كلا النوعين من داء السكري كانا عوامل خطر أقوى لفشل القلب لدى النساء أكثر من الرجال ولم يُعرَف بعد سبب ارتباط هذه الأمراض بالنساء.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد المصابين بداء السكري من 108 ملايين في 1980 إلى 422 مليوناً في 2014، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.