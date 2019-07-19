حرق دهون المناطق الصعبة في أيام بحزام الماء والملح

يعتبر نسف الدهون ونحت الجسم من دون عمليات جراحية ومن دون تناول ادوية التنحيف حلم الكثيرات. وهذا يبدو صعباً لكن ليس مستحيلاً اذا تم تناول الطعام الصحي والمتوازن وممارسة الرياضة بانتظام. ويمكن ايضاً الاعتماد على بعض الوصفات الطبيعية الفعالة في حرق الدهون مثل وصفة حزام الملح والماء والألوي فيرا.



تفتيت الدهون بحزام الملح والماء والالوي فيرا



من اجل تذويب الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم مثل محيط الخصر والفخذين ينصح بتحضير حزام يحتوي على الملح والماء وجل الالوي فيرا.

المقادير

كوب من الملح

3 اكواب من الماء

نصف كوب من جل الألوي فيرا

3 ملاعق طعام من زيت نباتي مثل زيت الزيتون او زيت دوار الشمس او زيت اللوز كما يمكن استبدال الزيت بربع كوب من الغليسيرين

ملعقة او ملعقتين من زيت اساسي

كيس بابونج صغير او خلاصة نباتية اخرى

الخطوات

تعتبر هذه الوصفة فعالة جداً في حرق الدهون ونحت الجسم في ايام قليلة. ولهذا يجب تطبيقها بالطريقة الصحيحة.

1 توضع كل المكونات في وعاء على النار من دون ان تبلغ مرحلة الغليان.

2 يسكب المزيج في وعاء ويترك حتى يصبح فاتراً تماماً.

3 تبلل به قطعة شاش أو قماش نظيفة وناعمة وطويلة.

4 تنظف البشرة مكان تجمع الدهون جيداً لتخليصها من كل الاوساخ التي قد تعلق بها.

5 يتم لف الحزام على منطقة تجمع الدهون مثل البطن والخاصرتين او الفخذين. ويثبت بعد ذلك بواسطة الدبابيس.

6 يتم ارتداء ملابس مريحة ترفع حرارة الجسم. والافضل الاسترخاء مع الاستماع الى الموسيقى وشرب كمية كبيرة من الماء.

7 بعد مرور ساعة واحدة يمكن نزع الحزام ثم غسل مكانه بالماء البارد وتجفيفه بواسطة منشفة نظيفة. ومع تكرار هذه الخلطة مرة او مرتين اسبوعياً يمكن الحصول على افضل نتيجة اي نسف الدهون في المناطق التي يطبق عليها.



وصفة حزام زيت الزيتون والشاي النباتي لحرق الدهون

لا يساعد هذا الحزام على استعادة الرشاقة فقط بل يعمل ايضاً على تخفيف الشعور بالتوتر وبأوجاع العضلات.

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المقادير

أكياس شاي نباتي

ملعقتا طعام من زيت الزيتون

بضع نقاط من زيت اللافندر الاساسي

بضع نقاط من زيت النعناع الاساسي

بضع نقاط من زين إبرة الراعي الاساسي

الخطوات

تمزج كل المكونات معاً وتبلل بالمزيج قطعة قماش طويلة ويتم تطبيقه تماماً مثل حزام الملح والماء والالوي فيرا.



حزام بودرة الطحالب والعسل



يمكن ايضاً الاستعانة بهذا الحزام من اجل تفتيت الدهون التي تتجمع في مناطق الكرش والخاصرتين. وهي تعمل ايضاً على إخفاء خطوط السيلوليت التي تؤثر سلباً على جمال البشرة.

المقادير

85 غ من بودرة الطحالب

8 ملاعق طعام من عصير الليمون

ملعقة طعام من زيت اللوز

نصف ملعقة طعام من العسل

3 نقاط من زيت خشب الصندل الاساسي

نقطتان من زيت اكليل الجبل الاساسي

نقطتان من زيت اللافندر الاساسي

الخطوات

من اجل الاستفادة من خصائص مكونات هذا الحزام للتخسيس ونحت الجسم ونسف الدهون يجب القيام بهذه الخطوات.

1 تمزج كل المكونات جيداً حتى يتم الحصول على مزيج منسجم ومن دون تكتلات.

2 يتم تطبيق المزيج على المناطق التي تحتاج إلى التنحيف.

3 تلف كل منطقة بقطعة قماش طويلة لمدة ساعة واحدة.

4 بعد ذلك تتم إزالة الحزام بالماء البارد. ومن المفيد تكرار تطبيقه مرة اسبوعياً من اجل حرق دهون الجسم في المناطق الصعبة.