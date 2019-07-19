كثرة العطلات الصيفية تهدد بسرطان الجلد

حذرت دراسة بريطانية من أن معدلات أكثر أنواع سرطان الجلد فتكا بالبشر ارتفعت بنسبة ٤٥% خلال ١٠ سنوات، نتيجة زيادة العطلات الصيفية.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة قوله إنه تم تسجيل قفزة هائلة في معدلات سرطان الجلد في جميع الأعمار، حيث ارتفع هذا النوع من السرطان من المرتبة الـ8 من السرطانات الأكثر شيوعا في بريطانيا إلى المرتبة الـ5، كما أنه يعد ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الشباب البالغين.

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وارتفعت معدلات الإصابة بالمرض بنسبة ٧٠% من سن ٢٥ إلى ٤٩ عاما منذ التسعينيات، وقال الخبراء إن أيام العطلات التي أصبحت أكثر شيوعا منذ سبعينيات القرن الماضي قد تكون السبب وراء رحلات الطيران الرخيصة، مما يجعل من السهل على الناس المكوث تحت أشعة الشمس الشديدة لفترات طويلة.

وأشاروا إلى أنه كان هناك ٧٢ مليون زيارة إلى الخارج عام ٢٠١٧، بعد أن كانت ٢٧ مليون رحلة في عام ١٩٩٦.

وأوضح الخبراء أن حالات سرطان الجلد ازدادت بأكثر من الثلث لدى النساء وبنسبة ٥٥% لدى الرجال في الفترة ما بين ٢٠٠٤ - ٢٠١٦.

وأظهرت الأبحاث أن التعرض لحروق الشمس مرة واحدة كل عامين يزيد من خطر سرطان الجلد 3 مرات.

