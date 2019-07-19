- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الألمانيةالجمعة 2019/7/19 03:50 م بتوقيت أبوظبي
تفشي الإيبولا في الكونغو - أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة الكونغولية، الجمعة، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا في الكونغو تجاوز 1700.
يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من إعلان منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض في البلد الواقع بوسط قارة أفريقيا يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.
وجاءت توصية المنظمة، الأربعاء، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس إيبولا في جوما، التي يقطنها نحو مليوني شخص وتقع بالقرب من الحدود مع رواندا.
وتشهد رواندا ودول الجوار الأخرى جنوب السودان وأوغندا وبوروندي على وجه الخصوص حالة تأهب قصوى.
ودعت "الصحة العالمية" الدول المجاورة إلى تعزيز التنسيق لمواجهة المخاطر وتحسين استعداداتها للكشف عن الحالات القادمة من الخارج والتعامل معها.
وتعمل وزارة الصحة على تطعيم السكان الذين تعاملوا مع شخص توفي في جوما متأثراً بالمرض الأسبوع الجاري، ولم يتم تأكيد إصابة أي شخص آخر بفيروس إيبولا في المدينة.
ومنذ العام الماضي، يشهد شرقي الكونغو ثاني أسوأ انتشار لتفشي فيروس إيبولا في التاريخ، وتوفي حتى الآن 1705 أشخاص بسبب الفيروس.
وتكافح السلطات وجماعات الإغاثة للسيطرة على تفشي المرض وسط اشتباه سكان محليين في العاملين بقطاع الصحة ومهاجمة مراكز العلاج وإحراقها.
كانت هذه تفاصيل خبر إيبولا يقتل 1700 شخص في الكونغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.