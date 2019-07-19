شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تنذر بإصابتك بمرض السكر أهمها فقدان الوزن والتبول المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل أنت قلق من أن تكون مصابًا بمرض السكرى أنت أو طفلك أو أى شخص تعرفه؟ لا يعنى وجود بعض علامات الإصابة بمرض السكرى أنك مصاب بالحالة، لكن يجب عليك دائمًا الاتصال بطبيبك للتأكد من ذلك، إذا كنت تعانى من بعض الأعراض.

ماذا يحدث لجسمك إذا تجاهلت علامات مرض السكرى؟

قال موقع "Diabetes UK" إنه من الصعب تجاهل علامات داء السكرى من النوع الأول، لأن الأعراض قد تظهر بسرعة كبيرة، لكن تركها دون علاج يمكن أن يؤدى إلى مشاكل صحية خطيرة، بما فى ذلك ارتفاع الحمض الكيتونى السكرى، والذى يمكن أن يؤدى إلى غيبوبة قاتلة.

وأضاف أنه على الرغم من أن غالبية المصابين بداء السكرى من النوع الأول يتم تشخيصهم فى مرحلة الطفولة، والبلوغ المبكر، إلا أن الأعراض هى نفسها فى أى عمر، موضحا أنه قد لا يتعرف البالغون المصابون بداء السكرى من النوع الأول على أعراضهم بالسرعة التى تظهر على الأطفال، ما قد يعنى تأخير تشخيصهم، وعلاجهم.

وأكد التقرير أنه قد يكون من السهل الوقاية من مرض السكرى من النوع الثانى، لأنه يتطور ببطء أكبر، خاصة فى المراحل المبكرة، عندما يكون من الصعب تحديد الأعراض، لكن مرض السكرى غير المعالج يؤثر على العديد من الأعضاء الرئيسية، بما فى ذلك القلب، والأوعية الدموية، والأعصاب، والعينين، والكلى، يمكن أن يساعد تشخيصك مبكرا والتحكم في مستويات السكر في الدم على منع هذه المضاعفات.

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ويقدم موقع "Diabetes UK" بعض الأعراض الشائعة لمرض السكرى..

الذهاب للتبول كثيرا، خاصة فى الليل.

العطش المستمر.

الشعور بالتعب أكثر من المعتاد.

فقدان الوزن.

الحكة التناسلية .

الجروح واستغراق وقتًا أطول للشفاء.

عدم وضوح الرؤية.