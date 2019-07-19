تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرانب بصوص المستردة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

2 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة كبيرة سمن

1 x كوب مرق الدجاج

1 x معلقة كبيرة دقيق

1 x معلقة صغيرة سكر

1 x معلقة كبيرة مستردة

1 x عدد أرنب

½ x كوب بطاطس (مقعطه صغير ومحمرة)

½ x كوب جزر (حلقات)

½ x كوب خل

¼ x كوب عصير ليمون الخطوات

يدعك الارنب بالدقيق والملح ويغسل بالماء . ثم ينقع فى مقدار من الخل.

ثم يضاف الية عصير ليمون وبشر بصلة كبيرة ويغطى ويوضع فى الثلاجة لمدة 24 ساعة.

يقطع الأرنب قطع صغيرة ويغمس فى الدقيق ثم يحمر فى الزيت لمدة دقيقتين.

فى وعاء يشوح البصل المبشور فى سمن. ثم يرص فوقة قطع الأرنب .

نضيف المرق ويرفع الأرنب على النار ويترك مدة عشر دقائق.

فى وعاء نخلط الدقيق والمستردة والسكر والخل مع التقليب الجيد.

يصب خليط المستردة فوق الأرنب مع التقليب ويغطى الاناء ويترك على النار حتى ينضج.

يوضع الأرنب فى طبق التقديم ويجمل بحلقات الجزر والبطاطس . ويقدم ساخنا. قد يهمك أيضا: طريقة تحضير صينية البطاطس بالخضار الشهية والسهلة طريقة تحضير بطاطس مقلية بالتتبيلة

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