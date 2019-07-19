تورم القدمين عند الحامل في الشهر الخامس وطرق العلاج

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يوليو 2019 02:27 مساءً - تلاحظ معظم النساء الحوامل تورماً في هذه الأجزاء من أجسادهن في الأشهر الخمس الأخيرة من الحمل، وقد يستمر ذلك حتى الولادة. ومع ذلك، هناك العديد من العلاجات المنزلية المتاحة لتخفيف هذا التورم، وبالأخص القدمان،

معنا الدكتورة هند محمد "استشاري النساء والتوليد"، لتوضح لكي أسباب هذه المشكلة وكيفية علاجها........

أسباب تورم القدمين في الشهر الخامس من الحمل :

أحد الأسباب الرئيسية هو الاحتفاظ بالسوائل، وذلك عن طريق توسع الشعيرات الدموية في قدمك بسبب الضغط الإضافي لطفلك، مما يؤدي إلى تورم القدمين.

الوقوف لفترة طويلة جداً: يمكن أن يؤدي الوقوف لفترة طويلة إلى توجيه كل الدم إلى قدميك مما يؤدي إلى تضخمهما.

اتباع أسلوب حياة نشط للغاية على الرغم من كونك حاملاً: الكثير من النشاط يعني الكثير من المشي. هذا يزيد فقط من ضغط الحمل على قدميك .

ارتفاع استهلاك الصوديوم والكافيين: مستويات عالية من الملح والكافيين في نظامك الغذائي فقط تجعل جسمك يحتفظ بمزيد من السوائل، مما يؤدي إلى التورم.

انخفاض كمية البوتاسيوم: من المعروف أن البوتاسيوم يضيق الأوعية الدموية ويقلل التورم ، إذا كان نظامك الغذائي لا يحتوي على ما يكفي من البوتاسيوم، فهذا يعني المزيد من التورم.

الجفاف لساعات طويلة: الجفاف ليس فقط خطراً أثناء الحمل ولكنه سيجعل جسمك يحتفظ بمزيد من السوائل.

العلاجات المنزلية للأقدام المنتفخة أثناء الحمل :

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1. تناول المزيد من الأطعمة الطازجة في نظامك الغذائي، والامتناع عن الأغذية المعلبة والوجبات السريعة، فهي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم؛ مما يجعلك تحتفظين بالسوائل أكثر في جسمك.

2. ممارسة الرياضة بانتظام: سوف يساعدك التمرين الخفيف على الدورة الدموية والسوائل، مما يقلل من فرص تورم القدمين.

3. نقع قدميك في المياه مع إضافة أملاح أبسوم فهو علاج نهائي لتورم القدمين.

4. تقليل كمية الكافيين: يزيد الكافيين من احتباس الماء في جسمك، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتورم القدمين، كما أن الكافيين الزائد يجعلك بحاجة للتبول بشكل أكثر من الطبيعي، مما يؤدي إلى الجفاف، يمكنك استبدال مشروبات الكافيين بشاي عشبي دافئ بدلاً من ذلك.

5. تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم: سيساعدك تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم على التحكم في مستويات الماء والملح، مما يقلل من فرص التورم تتمثل هذه الأطعمة في، الموز والسبانخ والتين والأفوكادو هي مصادر جيدة للبوتاسيوم.

6. الحصول على تدليك القدم: مساج القدم المريح يمكن أن يساعدك على تخفيف ضغوط الحمل، يمكن للتدليك الدافئ أن يساعد في زيادة الدورة الدموية ويمنحك الراحة من آلام العضلات المؤلمة.

7. ارفعي قدميك كلما استطعت؛ سيساعدك رفع قدميك لمدة 20 دقيقة على الأقل 2-3 مرات يومياً على توجيه الدم الزائد بعيداً عن قدميك وتخفيف التورم.

8. ارتداء أحذية مريحة: من المهم ارتداء أحذية مريحة أثناء الحمل؛ لأن الأحذية غير المناسبة يمكن أن تزيد من فرص التورم لديك الأحذية ذات نعال تقويم الأسنان ستمنحك الدعم المطلوب.