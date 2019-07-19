متى يتوقف الأطفال عن القيلولة " قسط من النوم أثناء النهار "؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يوليو 2019 02:27 مساءً - يتردد على ألسنة العديد من الأمهات التساؤل متى يتوقف الأطفال عن القيلولة "أخذ قسط من النوم أثناء النهار"؟

الدكتور يوسف على فريد استشاري الأطفال، أوضح أن الأطفال يحتاجون إلى الكثير من النوم، فالطفل الصغير يحتاج ما بين 10 إلى 14 ساعة في اليوم.

القيلولة تسهل التعلم وترسخه:

يستقبل دماغ طفلك كمية مذهلة من المعلومات كل يوم، من مشاهدة أشخاص وصور وروائح، فكل ذلك يجعل الأطفال الصغار يحتاجون إلى قيلولة لإعادة شحن أدمغتهم، بسبب "النشاط المتشابك المكثف الذي يستمر في أدمغتهم النشطة للغاية والمتصلة للغاية، فإن الأطفال الصغار أقل قدرة على تحمل فترات طويلة من اليقظة".

في إحدى الدراسات، قام الباحثون بتدريس الأفعال الجديدة للأطفال. ثم قاموا بتقسيم الأطفال الذين يبلغون من العمر ثلاث سنوات إلى مجموعتين: واحدة غفتْ بعدها والأخرى لم تغفُ. عندما تم استجواب كلتا المجموعتين بشأن مقدار فهم تلك الكلمات الجديدة التي احتفظوا بها، كان أداء المجموعة التي غفتْ أفضل.

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القيلولة تحسن مزاج الطفل:

أثبتت دراسة أخرى، أظهر فيها الأطفال الصغار الذين فاتتهم القيلولة اليومية حيث ظهر عليهم قلق متزايد وأقل سعادة وأقل اهتمامًا بالعالم المحيط بهم. كما تخلفوا عن المشاكل التي بدت لهم مثل اللغز، وأظهروا بشكل أسرع علامات الارتباك والإحباط.

نوم الطفل :

ينام المواليد الجدد عمومًا ما بين 16 إلى 18 ساعة في اليوم، ولا تحدث غفواتهم في تتابعات طبيعية أثناء النوم. بدلاً من ذلك، ينامون عمومًا في مجموعات تتراوح بين 30 دقيقة إلى 4 ساعات بين الوجبات.

توقف القيلولة :

بمجرد أن يصبح الأطفال أكثر نشاطًا، يختلف طول وتواتر القيلولة من طفل لآخر، بعد حوالي عامين، ينام الطفل لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات في نصف اليوم، وعند السابعة يتوقف عن القيلولة، ويرجع ذلك حسب البيئة المنزلية للطفل، فالآباء الذين يحرصون على أخذ قيلولة، في الأغلب أطفالهم يظلون يميلون إلى أخذ القيلولة يومياً.